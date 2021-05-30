За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1549 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 216, город Алматы — 238, город Шымкент — 49, Акмолинская область — 100, Актюбинская область — 52, Алматинская область — 76, Атырауская область — 64, Восточно-Казахстанская область — 87, Жамбылская область — 30, Западно-Казахстанская область — 90, Карагандинская область — 310, Костанайская область — 41, Кызылординская область — 17, Мангистауская область — 52, Павлодарская область — 80, Северо-Казахстанская область — 25, Туркестанская область — 22.
Всего в стране выявлены 385144 заболевших.