За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1688 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 290, город Алматы — 252, город Шымкент — 52, Акмолинская область — 126, Актюбинская область — 41, Алматинская область — 102, Атырауская область — 85, Восточно-Казахстанская область — 92, Жамбылская область — 28, Западно-Казахстанская область — 99, Карагандинская область — 260, Костанайская область — 43, Кызылординская область — 19, Мангистауская область — 36, Павлодарская область — 96, Северо-Казахстанская область — 35, Туркестанская область — 32.
Всего в стране выявлено 383595 заболевших.