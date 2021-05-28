За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1747 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 246, город Алматы — 279, город Шымкент — 63, Акмолинская область — 127, Актюбинская область — 53, Алматинская область — 97, Атырауская область — 85, Восточно-Казахстанская область — 95, Жамбылская область — 17, Западно-Казахстанская область — 95, Карагандинская область — 324, Костанайская область — 42, Кызылординская область — 13, Мангистауская область — 42, Павлодарская область — 105, Северо-Казахстанская область — 40, Туркестанская область — 24.
Всего в стране выявлено 381907 заболевших.