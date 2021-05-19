За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2018 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 264, город Алматы — 525, город Шымкент — 81, Акмолинская область — 131, Актюбинская область — 68, Алматинская область — 114, Атырауская область — 66, Восточно-Казахстанская область — 77, Жамбылская область — 21, Западно-Казахстанская область — 98, Карагандинская область — 328, Костанайская область — 35, Кызылординская область — 24, Мангистауская область — 56, Павлодарская область — 97, Северо-Казахстанская область — 14, Туркестанская область — 19. Всего в стране выявлено 364048 заболевших.