За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2267 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 351, город Алматы — 521, город Шымкент — 74, Акмолинская область — 134, Актюбинская область — 68, Алматинская область — 179, Атырауская область — 119, Восточно-Казахстанская область — 94, Жамбылская область — 31, Западно-Казахстанская область — 102, Карагандинская область — 326, Костанайская область — 40, Кызылординская область — 27, Мангистауская область — 43, Павлодарская область — 93, Северо-Казахстанская область — 29, Туркестанская область — 36.
Всего в стране выявлено 371015 заболевших.