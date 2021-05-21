За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2267 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 386, город Алматы — 510, город Шымкент — 79, Акмолинская область — 137, Актюбинская область — 72, Алматинская область — 140, Атырауская область — 87, Восточно-Казахстанская область — 97, Жамбылская область — 33, Западно-Казахстанская область — 109, Карагандинская область — 318, Костанайская область — 38, Кызылординская область — 36, Мангистауская область — 60, Павлодарская область — 105, Северо-Казахстанская область — 23, Туркестанская область — 37. Всего в стране выявлено 368748 заболевших.