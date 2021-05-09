За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2350 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 324, город Алматы — 637, город Шымкент — 85, Акмолинская область — 136, Актюбинская область — 60, Алматинская область — 208, Атырауская область — 74, Восточно-Казахстанская область — 103, Жамбылская область — 72, Западно-Казахстанская область — 120, Карагандинская область — 249, Костанайская область — 24, Кызылординская область — 52, Мангистауская область — 35, Павлодарская область — 121, Северо-Казахстанская область — 15, Туркестанская область — 35.
Всего в стране выявлено 342589 заболевших.