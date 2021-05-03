За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2496 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 352, город Алматы — 667, город Шымкент — 109, Акмолинская область — 136, Актюбинская область — 118, Алматинская область — 180, Атырауская область — 75, Восточно-Казахстанская область — 85, Жамбылская область — 68, Западно-Казахстанская область — 110, Карагандинская область — 235, Костанайская область — 27, Кызылординская область — 93, Мангистауская область — 58, Павлодарская область — 143, Северо-Казахстанская область — 19, Туркестанская область — 21.
Всего в стране выявлено 327995 заболевших.