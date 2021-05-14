За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2549 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 452, город Алматы — 557, город Шымкент — 125, Акмолинская область — 130, Актюбинская область — 102, Алматинская область — 222, Атырауская область — 75, Восточно-Казахстанская область — 102, Жамбылская область — 34, Западно-Казахстанская область — 123, Карагандинская область — 348, Костанайская область — 27, Кызылординская область — 31, Мангистауская область — 46, Павлодарская область — 102, Северо-Казахстанская область — 25, Туркестанская область — 48.
Всего в стране выявлено 353140 заболевших.