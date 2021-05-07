За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2840 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 586, город Алматы — 689, город Шымкент — 139, Акмолинская область — 137, Актюбинская область — 87, Алматинская область — 229, Атырауская область — 79, Восточно-Казахстанская область — 108, Жамбылская область — 75, Западно-Казахстанская область — 145, Карагандинская область — 250, Костанайская область — 24, Кызылординская область — 58, Мангистауская область — 60, Павлодарская область — 119, Северо-Казахстанская область — 23, Туркестанская область — 32.
Всего в стране выявлены 337652 заболевших.