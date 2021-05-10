За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2142 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 324, город Алматы — 570, город Шымкент — 45, Акмолинская область — 130, Актюбинская область — 68, Алматинская область — 185, Атырауская область — 62, Восточно-Казахстанская область — 87, Жамбылская область — 51, Западно-Казахстанская область — 102, Карагандинская область — 251, Костанайская область — 25, Кызылординская область — 22, Мангистауская область — 55, Павлодарская область — 125, Северо-Казахстанская область — 11, Туркестанская область — 29.
Всего в стране выявлен 344731 заболевший.