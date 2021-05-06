За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2443 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 398, город Алматы — 651, город Шымкент — 70, Акмолинская область — 101, Актюбинская область — 86, Алматинская область — 200, Атырауская область — 83, Восточно-Казахстанская область — 84, Жамбылская область — 69, Западно-Казахстанская область — 151, Карагандинская область — 245, Костанайская область — 25, Кызылординская область — 32, Мангистауская область — 60, Павлодарская область — 123, Северо-Казахстанская область — 29, Туркестанская область — 36.
Всего в стране выявлены 334812 заболевших.