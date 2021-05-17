За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2089 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 284 город Алматы — 549 город Шымкент — 86 Акмолинская область — 153 Актюбинская область — 50 Алматинская область — 125 Атырауская область — 77 Восточно-Казахстанская область — 74 Жамбылская область — 32 Западно-Казахстанская область — 97 Карагандинская область — 346 Костанайская область — 32 Кызылординская область — 16 Мангистауская область — 39 Павлодарская область — 87 Северо-Казахстанская область — 12 Туркестанская область — 30 Всего в стране выявлено 360193 заболевших.