За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2433 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 439, город Алматы — 534, город Шымкент — 109, Акмолинская область — 129, Актюбинская область — 120, Алматинская область — 166, Атырауская область — 79, Восточно-Казахстанская область — 85, Жамбылская область — 23, Западно-Казахстанская область — 105, Карагандинская область — 326, Костанайская область — 37, Кызылординская область — 39, Мангистауская область — 63, Павлодарская область — 107, Северо-Казахстанская область — 33, Туркестанская область — 39.
Всего в стране выявлен 366481 заболевший.