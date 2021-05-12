За прошедшие сутки (по данным на 11 мая) в Казахстане зарегистрировано 1811 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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в городе Нур-Султане – 310,
в городе Алматы – 391,
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в городе Шымкенте – 69,
в Акмолинской области – 92,
в Актюбинской области – 50,
в Алматинской области – 162,
в Атырауской области – 70,
в ВКО – 91,
в Жамбылской области – 36,
в ЗКО – 94,
в Карагандинской области – 200,
в Костанайской области – 25,
в Кызылординской области – 28,
в Мангистауской области – 41,
в Павлодарской области – 111,
в СКО – 15,
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в Туркестанской области – 26.
Всего в стране подтверждено 348 308 случаев.