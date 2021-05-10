В мессенджере WhatsApp распространяется сообщение о том, что студентов медицинских вузов в учебное время заставляют тайно переклеивать этикетки на флаконах с вакцинами.

Им якобы приказано заменить стикеры китайской вакцины на казахстанские, чтобы выдать иностранный препарат за отечественный. Это неправда, сообщает stopfake.kz.



Сообщение о подмене этикеток на стикеры с названием QazVac опровергли в Министерстве здравоохранения РК.

Как объяснили в ведомстве, 30 апреля в Казахстан поступило 400 тысяч упаковок вакцины, разработанной Пекинским институтом биологических исследований и произведенной под торговым наименованием «Hayat-Vax» в Объединенных Арабских Эмиратах. При поставке все инструкции и маркировка к препарату были на арабском и английском языках. Согласно статье 242 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», все лекарственные средства в нашей стране должны поступать в обращение с маркировкой, нанесенной на упаковку, хорошо читаемым шрифтом на казахском и русском языках.

Наносить необходимую маркировку и вкладывать в упаковки листки с инструкциями помогали студенты-волонтеры.

«Стикерование осуществлено на хабах Единого дистрибьютора в городах Алматы, Нур-Султане, Актобе, Шымкенте. На каждом из складов работу выполняли от 20 до 40 штатных сотрудников. С целью ускорения была предложена помощь волонтеров, в том числе в городе Нур-Султане – 2 человека, Алматы – 5 человек, Актобе – 10 человек. Перед входом посетителям рассказали о правилах поведения на складе, проинструктировали по технике безопасности. Была разъяснена задача: подготовка и расфасовка стикеров и аннотаций, после чего нанесение стикера на упаковку. Поскольку помощь была добровольная (волонтерская), подписание каких-либо договоров и условий не предусмотрено», – сообщили в Министерстве здравоохранения.

Таким образом, студенты лишь помогали наносить на упаковки с вакциной требуемую законом маркировку, а не подменяли этикетки с названиями.

Напоминаем, что за распространение недостоверной информации в Казахстане предусмотрено наказание согласно Уголовному кодексу.

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