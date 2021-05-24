Документы на выдачу арендного жилья сегодня принимали в управлении жилья города.

Этого дня мать пятерых детей ждала 7 лет. Жилищная программа позволила заселить большую семью в трехкомнатную квартиру.

«Я каждый день проверяла, как продвигается моя очередь, строятся ли дома. И вот сегодня подписываю документы, я очень рада. Спасибо большое управлению жилья, они доступно все объяснили. Пока не знаю, в каком районе будет квартира, но мне все равно, главное, чтобы было где жить, и не ютиться каждый раз по съемным углам», — говорит Гульнар ШЕРХАНОВА, многодетная мать.

Большинство из 147 квартир — арендные, без права выкупа. За квадратные метры придется платить, но по нынешним расценкам это не много — около 12 тысяч тенге. Аренда — бессрочная, это значит, что жить в квартирах многодетные смогут до тех пор, пока не соберутся приобрести свою жилплощадь. Еще 8 квартир выдадут детям-сиротам.

«В микрорайонах Жанатурлан, Асар-2 и Турлан. От одной до трех комнат по программе Нурлы Жер. Данные квартиры арендное жилье без права выкупа. Они проживать будут, платить за аренду, но приватизировать не смогут», — рассказал Азамат Рысжанов, руководитель управления жилья г.Шымкента.

Свежий ремонт с паркетными полами, новые двери и окна — многодетная мать Куралай Топмырзаева , получает трехкомнатную квартиру в микрорайоне Асар-2. В очереди на жилье Куралай стоит с 2014 года. Говорит, жилплощадь ждала с нетерпением.

«Сегодня мы впервые пришли в свою квартиру, очень ее ждали. Спасибо государству. Дети рады, мы рады. Рядом есть все: магазины, детский сад, площадка. Нам все нравится», — говорит Куралай ТОПМЫРЗАЕВА, многодетная мать.

По программе «Нурлы Жер» арендное жилье получат и молодые семьи. Правда, для них проживание в арендных квартирах будет с ограниченным сроком — 5 лет. За это время молодые специалисты сумеют накопить на первоначальный взнос собственного жилья.