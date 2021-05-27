Сегодня аким города Шымкент Мурат Айтенов встретился с Генеральным Консулом Соединенных Штатов Америки в Республике Казахстан Эриком Майером.

На встрече стороны обсудили торгово-экономические и инвестиционные вопросы, а также возможности сотрудничества акимата с дипломатической миссией США в сфере культуры, образования и средств массовой информации.

Отметив, что развитию торгово-экономических отношений с США придается большое значение, аким города подчеркнул, что за 27 лет подписано более 70 межгосударственных, межправительственных и межведомственных договоров, способствующих дальнейшему укреплению партнерства.

«Товарооборот города Шымкент с США за январь и март 2021 года составил 4,3 млн долларов США. Сегодня Шымкент является крупным производственно-индустриальным центром с развитой инфраструктурой. В Шымкенте успешно функционируют транспортно-логистический центр, специальная экономическая зона и две индустриальные зоны. Через территорию города проходит международный автомобильный магистраль «Западная Европа-Западный Китай». Наша главная цель — превратить город в мегаполис, удобный для жизни людей и комфортный для ведения бизнеса. Для ее достижения мы планируем привлекать инвестиции в город в различных сферах», — сказал аким.

Пользуясь случаем, аким выразил готовность к открытому и конструктивному диалогу при рассмотрении крупных инвестиционных проектов, направленных на развитие двустороннего сотрудничества.

Генеральный консул США в городе Алматы отметил, что Шымкент является одним из ведущих производственно-экономических центров Казахстана и выразил заинтересованность в ряде реализуемых здесь инвестиционных проектов. Генеральный консул подчеркнул, что совместные деловые проекты двух стран имеют большое значение не только в экономическом, но и в социальном плане.

В завершение встречи стороны выразили намерение и дальше укреплять двустороннее сотрудничество по всем направлениям на благо двух стран.