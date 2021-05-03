Аким города Шымкент Мурат Айтенов встретился с главой Православной Церкви Казахстана Митрополитом Александром.

В ходе встречи аким города поздравил митрополита со светлым праздником Пасхи. Православная вера, духовные традиции христианства стали неотъемлемой частью нашей истории и культурного наследия.

— Поздравляю православных с Пасхой. Этот праздник, имеющий древнюю многовековую историю, стал символом возрождения к новой жизни, олицетворением торжества добра и справедливости. Вы упорно трудитесь над укреплением мира и согласия в обществе. Пусть светлый праздник Пасхи принесет Вам и в Ваш дом благополучие, добра и счастья, пусть исполнятся все Ваши мечты и добрые пожелания!

На сегодняшний день нами установлены тесные взаимоотношение с религиозными объединениями православных христиан города, — сказал аким города.

Сегодня в городе действуют 6 церквей. Создан клуб религиозных объединений города Шымкент, где обсуждаются различные актуальные вопросы религиозной сферы. Совместно проводятся благотворительные и другие мероприятия. Также на встрече был обсужден ряд вопросов и высказаны предложения.