В ходе мониторинга социальных сетей было установлено, что на территории Алимтауского сельского округа Сарыагашского района в ямы попали черепахи, которые не смогли выбраться обратно.

Группа волонтеров, организованная акиматом района, отправилась на место. Любители природы вытащили черепах, попавших в ловушку и отправили обратно в степь.

Стоит отметить, что таким способом, вырыв глубокие траншеи, очертили границы земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории Алимтауского сельского округа шестеро местных жителей.

Акиматом района в управление земельной инспекции Туркестанской области направлено письмо по принятию соответствующих мер.

Управлением на одного местного жителя уже наложен штраф по п. 1 ст. 339 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» в размере 75 МРП (14890 тенге), выданы предписания по устранению нарушений земельного законодательства.

-Просим жителей и предпринимателей района не проводить такие незаконные земляные работы. В случае проведения незаконных земляных работ будет наложен штраф в соответствии с Кодексом РК «Об административных правонарушениях», — предупреждают в Сарыагашском акимате.

Напомним, что зимой в такие же траншеи в Туркестанской области проваливались лошади.