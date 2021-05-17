Свыше 120 новобранцев, призванных в Вооруженные Силы этой весной из Алматинской, Атырауской и Карагандинской областей, приняли военную присягу в механизированной бригаде регионального командования «Юг».

В торжественной церемонии участвовали заместитель командующего войсками регионального командования «Юг» полковник Владимир Сафонов и председатель Совета ветеранов Вооруженных Сил г. Шымкент полковник в отставке Серикбай Онбаев.

После приведения к присяге и прохождения торжественным маршем молодые солдаты выполнили строевые приемы с оружием, приемы армейского рукопашного боя, выступили с показательным дефиле. Всему этому они научились за прошедший месяц.

– День, когда даешь клятву на верность Родине, бывает раз в жизни. Мы старались выполнить все свои действия и команды наших командиров четко и уверенно. В тексте военной присяги немного слов, но в них заложен глубокий смысл, – поделился рядовой Ансар Берикбол, призванный из Алматинской области.

После принятия присяги на занятиях молодым солдатам предстоит пройти курс подготовки по специальности, теоретическому и практическому изучению штатного оружия, военной и специальной техники.