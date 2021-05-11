В ходе посещения Первому Президенту Казахстана была представлена миниатюра «Шаңырақ», повествующая об истории и жизни тюркских народов.

В завершение Елбасы побеседовал с артистами театра, оставил запись в книге почетных гостей и провел брифинг для представителей СМИ, рассказав об основных результатах развития города и региона.

– За всю свою историю Туркестан не видел такого возрождения. Совершенно новый город. Он станет уникальным местом не только для казахстанцев, но и для всех туристов, — сказал Елбасы.

Первый Президент Казахстана отметил важность дальнейшей реализации инвестиционных и туристических проектов, а также проектов, направленных на развитие жилищной и социальной инфраструктуры города и всего региона.

– Здесь создаются рабочие места, для молодёжи открываются новые возможности. Здесь построен университет туризма, сегодня открыли замечательный театр. Это поистине радостные события для народа, — сказал Нурсултан Назарбаев.