Полиция Алматы призвала администрацию OLX ограничить возможность размещения объявлений жителями других стран, сообщает Polisia.kz.

Такую необходимость сегодня диктует практика, свидетельствующая, что большинство мошенничеств, связанных с куплей-продажей, обмена и других сдельных манипуляций, совершаются пользователями других государств.

– В настоящее время больше 50% интернет-мошенничеств совершается с использованием платформы OLX, тем или иным способом. В этой связи была инициирована рабочая встреча с руководителем указанного ресурса Мариной Ким. В ходе диалога мы озвучили несколько предложений, которые в дальнейшем помогут минимизировать риски пользователей крупной рекламной интернет–площадки. Во-первых, мы призвали ужесточить процедуру авторизации пользователей: рассмотреть вопрос об авторизации с использованием биометрических данных, либо авторизации с использованием фото удостоверения личности. В настоящее время авторизация проходит только через смс-сообщение, а мошенники обходят данную процедуру, используя сервисы по смс-активации. Во-вторых, сделать фильтр IP-адресов, т.е поставить файрвол, чтобы пользователи с IP-адресами других государств не имели возможности доступа к приложению или сайту OLX, так как мошенники зачастую используют VPN-сервисы для сокрытия IP-адресов. И, в-третьих, попросили вести ЛОГ-файлы не только для аккаунтов с объявлениями, но и по лицам, посещавшим объявление, так как мошенники выступают также и в роли покупателей и выуживают личные данные пользователей продавцов, прося их пройти по сомнительным ссылкам, – подчеркнул заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов. Как уточнил спикер, по итогам совещания было достигнуто понимание того, что вопрос – действительно набил оскомину, злободневный и, соответственно, требует принятия превентивных профилактических мер.