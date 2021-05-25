3 мая глава митрополичьего округа русской православной церкви в Республике Казахстан митрополит Астанайский и Казахстанский Александр совершил освящение новосооруженного памятника новомученикам церкви русской в Лисьей балке в Шымкенте.

Монумент установлен в память о священнослужителях, погибших в период преследования православной церкви в 30-х годах XX века. Памятник расположен на территории комплекса жертв политических репрессий «Касирет» («Скорбь»). Он представляет собой каменную стену с гранитными табличками, на которых высечены имена 26 новомучеников чимкентских. Перед ней – площадка с перилами из гранита, в центре которой поклонный крест.

В освящении мемориала приняли участие архиепископ Чимкентский и Таразский Елевферий, сопровождающие митрополита клирики Алма-Атинской епархии, духовенство Чимкентской епархии, руководитель городского управления по делам религий Альжан Туякбаев.

Перед освящением креста-памятника митрополит Александр обратился к присутствующим с архипастырским словом.

«Сегодня, когда мир видимый и невидимый празднует Пасху Божию спасительную, когда воспоминается Победа Христа над смертью, мы с вами освящаем поклонный крест в память о страдальцах за веру, за правду Божию, принявших мученическую кончину здесь, в Лисьей балке. Наш священный долг – беречь и передавать следующим поколениям память о подвигах новомучеников и исповедников, прославлять их мужество и стойкость, вдохновляться твердостью их веры, свидетельствовать о том, что они слава и красота Православной Церкви.

Сооружение мемориального знака на этом месте, откуда взошли на небо тысячи и тысячи архипастырей и священников, монашествующих и мирян, является частью этой священной миссии. Пусть память о наших святых предшественниках, кровью своей засвидетельствовавших верность Господу, помогает и нам, отделенным от них уже многими десятилетиями, хранить в своем сердце верность православию, исповедовать и дерзновенно проповедовать ближним и дальним Христа Распятого и тридневно Воскресшего», – сказал владыка.

После освящения представители духовенства совершили пасхальное славление и пропели величание новомученикам и исповедникам, на земле казахстанской просиявшим. Были молитвенно помянуты «архипастыри, пастыри, монашествующие и миряне, в земле казахстанской в годину лютых гонений за правду Божию, церковь Христову пострадавшие и в месте сем неправедно умученные и убиенные».

Митрополит Александр отметил, что Лисья балка – место священное для последователей всех традиционных конфессий Казахстана, поскольку здесь приняли смерть от рук палачей люди, принадлежавшие к разным религиям. Наряду с православными священнослужителями и мирянами в общих могилах Лисьего оврага погребены репрессированные духовные руководители и последователи ислама, католицизма, лютеранства, иудаизма, буддизма.

Владыка произнес слова признательности в адрес руководства города Шымкента за предоставление официального разрешения со стороны государственных органов власти на установку монумента и благоустройство вокруг него территории.

Печально известная на весь мир Лисья балка близ Чимкента стала местом расстрела и последнего упокоения тысяч православных христиан. Среди них – митрополит Казанский Кирилл (Смирнов), один из видных деятелей российского православия начала ХХ века. О его духовном величии свидетельствует то обстоятельство, что в 1908 году святой Иоанн Кронштадский перед смертью просил, чтобы его отпевал именно епископ Кирилл, тогда викарий Санкт-Петербургской епархии. Здесь были расстреляны духовный писатель митрополит Петроградский Иосиф (Петровых), архиепископ Омский Алексий (Орлов), архиепископ Великоустюжский Николай (Клементьев), епископ Ростовский Евгений (Кобранов), епископ Ивановский Борис (Воскобойников), наместник смоленского Троицкого монастыря схиархимандрит Елевферий (Печенников), настоятельница Пензенского Свято-Троицкого монастыря игумения Ева (Павлова), благочинный Сретенского округа Москвы, выдающийся проповедник и просветитель протоиерей Николай Толгский, сподвижник патриарха Тихона протоиерей Владимир Смирнов, духовные окормители тайного монашества иеромонахи Иоанн (Лаба) и Иларион (Цуриков), депутат III Государственной думы Российской империи от Томской губернии священник Василий Климов и бесчисленное множество священнослужителей, монахов, монахинь и простых верующих.

Стоит отметить, что согласование с городскими властями проходило в течение пяти лет. Еще два года ушло на строительство памятника. Он возведен на средства спонсора, пожелавшего остаться неизвестным.

В этот же день после открытия памятника в Свято-Никольском кафедральном соборе состоялась служба, после которой священнослужители встретились с акимом Шымкента Муратом Айтеновым. Аким города поздравил митрополита со светлым праздником Пасхи.

«Нами установлены тесные взаимоотношение с религиозными объединениями православных христиан города, – сказал аким города. – Сегодня в Шымкенте действуют шесть церквей. Создан клуб религиозных объединений города, где обсуждаются различные актуальные вопросы религиозной сферы. Совместно проводятся благотворительные и другие мероприятия».

Фарида ШАРАФУТДИНОВА

В Лисьей балке

Когда-то зловещей ночью

Сюда привозили бедняг.

Гремели выстрелы точные

В затылки – без передряг.

За работу вонючую, трудную

Колбасу и водки мечи!

Вели политбеседу нудную

Вялые палачи.

Стряхивали крошки с усов,

Скрипели узкие портупеи.

Ни воплей, ни голосов

Помнить они не умели.

А те, зарытые чуть,

Ни могил, ни цветов не имели.

В Лисьей балке ходила жуть,

Ветры сквозные свистели.

Юрий КУНГУРЦЕВ, 30 мая 1997 г.