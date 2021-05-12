В Туркестанской области полицейские раскрыли кражу из магазина, передает Polisia.kz.

В Тюлькубасский РОП с заявлением обратился владелец одного из продуктовых магазинов района. Со слов потерпевшего, примерно в четыре часа утра неизвестные, вскрыв дверь, проникли в магазин и похитили 40 пачек сигарет и 120 тысяч тенге из кассы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятии стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался житель Тюлькубасского района. Мужчина признался в содеянном. Задержанный оказался одним из постоянных посетителей магазина.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 188 УК РК “Кража“. Ведется досудебное расследование. Выясняется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.