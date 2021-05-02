ДОРОГИЕ БРАТИЯ И СЕСТРЫ! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Благостию и милостию Господней мы вновь встречаем праздник Светлого Христового Воскресения, и радость о Господе Воскресшем из мертвых связывает нас узами любви Христовой.

Мы в эти пасхальные дни поклоняемся безграничной любви Божией, движимый которой Сын Божий, Господь Иисус Христос, снизшел на землю, вочеловечился, пострадал и умер Крестной смертью за нас, за грехи наши и, как говорит апостол Павел: «Воскрес для оправдания нашего» (Рим.4,25).

Христос воскрес, и это событие, засвидетельствованное очевидцами, озарило весь мир немеркнущим светом жизни вечной. Воскресение Христово и ныне наполняет ликованием сознание всех, кто познал глубину сего события, избавившего мир от наследия греховного и освящающего нас к торжеству всеобщего Воскресения живых и мертвых. Через немеркнущее торжество восстания из мертвых и нам дарованы все силы, необходимые для спасительной жизни в любви Христовой, и Церковь Христова ныне ликующе возглашает: «…от земли к небеси Христос Бог нас приведет, победную песнь поюще».

Выдающийся иерарх ХIХ века, архиепископ Херсонский Иннокентий возглашал: «Ныне в лице Воскресшего Спасителя нам возвращено все потерянное во Адаме величие чад Божиих, вручено все необходимое для наследования Царства Небесного… Ныне мы все освободились от адовых нерушимых уз».

«Христос, Бог наш, Победитель смерти и тления» (Деян.2,31), — Свершитель новозаветной Пасхи, дарует нам вечное наследие и потому, — «как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его» (Кор.15,22-23).

Святитель Иоанн Златоуст в своем пасхальном слове говорит: «Христос воскрес, и никто же да не убоится смерти… Христос воскрес, и вечная жизнь дарована верующим в Него… Христос воскрес…, положив начало воскресению всех умерших», — и через Его Воскресение мы становимся «народом Божиим, народом помилованным» (Петр.»,9-10).

Воскресение Христово чудесным образом изменило сомнения и душевное состояние апостолов – учеников Господа. Их глубокие сомнения и даже неверие сменилось непоколебимой верой, страх – уверенностью и мужеством, недоумение – надеждой, но и нас,живущих в начале третьего тысячелетия от Рождества Спасителя мира, разве не изменяет коренным образом Воскресение Христово? Воистину, и для нас Пасха – источник радости, источник особого вдохновения, побеждающего наше немощное естество и соблазны мира сего для наследования жизни вечной!

Мои дорогие! Спаситель и Господь наш Иисус Христос Своей бесконечной любовью к роду человеческому, Своими жизнью, учением, всепрощением, страданием, смертью и победоносным Воскресением свершил наше вечное спасение, Пусть пасхальная радость будет для всех нас источником желанного мира, взаимопонимания, терпимости, братства, созидания и единства. Будем помнить о том, что наш земной христианский долг состоит в усердном служении нуждам наших ближних и потребностям каждого человека. Будем преданы Христу, будем хранить верность Матери Церкви, будем «иметь любовь между собою» (Ин.13,35), не станем забывать о близких своих, будем снисходительны, терпеливы и милосердны.

Дорогие во Христе отцы, братия и сестры! Обращая к вам всерадостное пасхальное приветствие, желаю всем вам от Воскресшего Сына Божия обилия Его благодатных даров и многих милостей. И да просветит Он небесным светом сердца наши и да сподобит всех нас достойно насладиться светлой пасхальной радостью. И да будет «сей день, его же сотвори Господь», днем нашего духовного обновления, дабы мы с помощью Божией, с новыми силами несли всем людям спасительное благовестие о Его живоносном Воскресении.

Воскресший из мертвых Победитель смерти и ада Христос Бог да исполнит сердца наши немеркнущей пасхальной радостью и взаимной любовью.

ВОИСТИНУ ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ЕЛЕВФЕРИЙ, архиепископ Чимкентский и Таразский