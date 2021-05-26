А в следующем году здесь построят новую школу на 300 мест.

Глава государства 16 марта этого года поручил заместителю Премьер-Министра РК Ералы Тугжанову встретиться с жителями населенного пункта Багыс.

Сельчане пожаловались на невозможность оформления домов и земельных участков, нехватку пастбищ и орошаемых земель и на отсутствие газа в населенном пункте.

По итогам встречи заместитель Премьер-Министра РК поручил акиму области и руководителям компетентных органов решить все проблемные вопросы, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

Постановлением Правительства РК от 17.05.2021 года №326 границы Туркестанской области были изменены. В них включили населенные пункты Багыс и Хиебон общей площадью 795,62 га.

На сегодня завершена инвентаризация недвижимого имущества. Граждане начали оформлять земельные участки. Кроме того, организована работа мобильного ЦОНа для удобства жителей села Багыс.

До конца июля этот населенный пункт будет полностью обеспечен природным газом.