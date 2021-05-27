В Туркестанской области продолжает расти количество объектов предпринимательства, работающих по проекту «Ashyq».

В региональный филиал НПП «Атамекен» поступило более трёхсот запросов.

Программа «Ashyq» уже используется на 203 объектах бизнеса Туркестанской области. Большая часть объектов, работающих по проекту, находится в областном центре.

В Туркестане ее применяет 41 объект.

В связи с Постановлением Главного государственного санитарного врача РК от 22 мая о внедрении проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства, число точек общественного питания, использующих программу в области выросло до 157.

Среди других объектов бизнеса, функционирующих по данной программе – 16 бань, 8 компьютерных клубов, 3 спортивных объекта и другие.

Кроме того, в целях обеспечения безопасности посетителей, программу «Ashyq» применяют гостиницы и кинотеатры региона.

На сегодняшний день в областной филиал палаты предпринимателей поступил 351 запрос на разрешение работы по проекту «Ashyq».