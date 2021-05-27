Аким Туркестана во время пресс-конференции ответил на вопросы журналистов, один которых касался предложения Илону Маску построить завод по изготовлению «Tesla», передает Otyrar.kz

Рашид Аюпов пояснил, что считает такое решение правильным. По его мнению, это инвестиции в страну, рабочие места и развитие в разных направлениях.

«Илон Маск заявил, что его компания расширяет свою географию, в том числе он упомянул и Казахстан. Если они зайдут в Казахстан, в первую очередь это будет прорыв в науке, появятся специалисты, экспорт, налоги и т.д. Я хочу, чтобы казахстанцы были лучшими специалистами в сфере новейших технологий. Идея предложения была такая, чтобы каждый житель нашей страны говорил Илону Маску (в сети) чтобы он не сомневался насчет Казахстана», — сказал Рашид Аюпов.

Глава духовной столицы отметил, что у Казахстана сегодня хватает конкурентов, многие инвесторы уходят в соседний Узбекистан. Что не очень хорошо сказывается на развитии новых технологий в стране.

«Я буду счастлив, если это завод будет открыт не только в Туркестане, но и в любой другой части Казахстана. Для меня это очень важно», — сказал Рашид Аюпов.

Такое заявление Аюпова казахстанцы восприняли по-разному. Одни считают, что из-за коррупции завод не смогут даже открыть, другие считают идею акима хорошей.

А что думает на этот счет сам Илон Маск, неизвестно!

Шуддин Саидов