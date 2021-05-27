Наши коллеги из России переболели коронавиусной инфекцией в Казахстане.

Российские журналисты пишут статьи о быте казахстанских фермеров и в целом о земельном хозяйстве Южного Казахстана. В течение двух недель корреспонденты путешествовали по степям юга, а затем почувствовали себя плохо. Их госпитализировали в центр гипербарической оксигенации имени Орынбаева.

Увидеть Казахстан и … заболеть. Алексей Воложанин и Анастасия Золотко — руководитель и главный редактор самого крупного интернет-портала о фермерстве в России. Из Москвы в Шымкент наши коллеги прилетели, чтобы рассказать российским читателям о быте казахстанских фермеров.

«Мы приехали в Казахстан, чтобы показать, как живет сельское хозяйство в Казахстане, чем занимается, смотрели верблюдов, лошадей, овец, арбузы и тд», — говорит Алексей Воложанин, руководитель Fermer.ru.

Спустя две недели съемок и разъездов по степям Туркестанской области, корреспонденты почувствовали себя плохо. Тест подтвердил коронавирусную инфекцию. В Казахстан гости приехали в отрицательным ПЦРом, вирус видимо подхватили здесь.

«При поступлении состояние было тяжелое, ПЦР — положительный и госпитализированы были. У Алексея Евгеньевича были сопутствующие артериальная гипертония, сахарный диабет. Было состояние ближе к тяжелому. Лечение принимали в полном объеме. Сегодня с улучшением хотим выписывать домой», — говорит Мадина Ермахамбетова, главный врач центра гипербарической оксигенации им. Орынбаева.

Спустя две недели лечения в стенах инфекционного центра гипербарической оксигенации, журналистов выписывают с улучшением. ПЦР-тест показал отрицательный результат. Корреспонденты говорят, о южном гостеприимстве они были наслышаны, но не ожидали, что их так тепло примут не только за дастарханом в гостях, но и в стенах больницы.

«Очень благодарны врачам, здесь добрый отзывчивый персонал, грамотные врачи. Я не знаю, что нам ставили, какие лекарства, капельницы, но мы их получали, и только благодаря врачам мы сможем продолжить эту работу», — говорит Алексей Воложанин, руководитель Fermer.ru.

«Благодарность врачам, поставили на ноги, без них мы бы не справились», — говорит Анастасия Золотко, главный редактор Fermer.ru.

В Казахстане корреспонденты из России пробудут еще неделю, график запланировали насыщенный, говорят, нужно посмотреть то, что не успели увидеть когда лежали в больнице.

«Будем продолжать снимать, мы же не можем бросить нашу работу. Поедем дальше снимать. Мы хотим посмотреть горы Толебийские, нас пригласили. Будем беречься и всем хочу посоветовать, берегите себя», — говорит руководитель портала.

Зарубежные гости в «инфекционку» попадают нечасто. В прошлом году здесь лечили граждан Узбекистана. Лечение бесплатное, все назначения и лекарства предусмотрены в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.