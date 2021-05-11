На сегодняшний день 90 сотрудникам 5 предприятий задолжали 15 млн тенге заработной платы.

Руководитель управления государственной инспекции труда города Шымкент Бауыржан Калжанов доложил о состоянии трудовых отношений и внесенных изменениях в трудовое законодательство.

По словам руководителя управления, с начала года от физических и юридических лиц поступило 369 обращений. В ходе рассмотрения обращений проведено 59 проверок, выявлено 64 нарушения. На основании нарушений выдано 37 предписаний.

— С целью обеспечения стабильности в сфере трудовых отношений проведен анализ предприятий города. На сегодняшний день 90 сотрудникам 5 предприятий задолжали 15 млн тенге заработной платы. С начала года 1 428 работникам 26 предприятий выплачена задолженность в размере 122,8 млн тенге. Из 16 204 активно действующих в городе юридических лиц 1 395 (8,6%) заключили коллективные договоры, — сказал руководитель управления.

За отчетный период зарегистрировано 9 несчастных случаев: 14 человек пострадали, 1 человек погиб. По сравнению с 2018, 2019, 2020 годами этот показатель находится в динамике снижения.

Также руководитель управления отметил ряд изменений, внесенных в трудовое законодательство. В частности, в соответствии с действующим законодательством работникам направляющей стороны, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, предусматриваются дополнительные оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска, повышенные должностные оклады или доплаты.