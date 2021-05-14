По итогам января-апреля 2021 года в экономику города привлечено 59,7 млрд тенге инвестиций, что на 25,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По росту наш город входит в первую пятерку в республике. За этот же период 2020 года в экономику города привлечено 47,2 млрд тенге инвестиций. Для повышения инвестиционного роста и продуктивной работы по инициативе акима города Шымкент создан инвестиционный штаб.

Вместе с тем, в 2021-2025 годах будет реализован 261 инвестиционный проект на общую сумму 2,5 трлн тенге с охватом более 20 тысяч новых рабочих мест. В том числе, в 2021 году планируется реализация 68 инвестиционных проектов на общую сумму 171,6 млрд тенге с созданием 2,5 тысяч новых рабочих мест. В целом в рамках карты поддержки предпринимательства в этом году на территории города на сумму 56,1 млрд тенге планируется запустить 21 проект с созданием более 1 тыс рабочих мест.

Работа по постоянному мониторингу вышеуказанных проектов, решению проблемных вопросов, улучшению общего инвестиционного климата города рассматривается еженедельно на заседании инвестиционного штаба. Основная деятельность штаба — стимулирование инвесторов за счет государственной поддержки, расширение и обновление действующих производств на территории города, создание новых производственных площадок, ускорение решения проблемных вопросов при реализации инвестиционных проектов.

На заседании штаба ответственным по инвестиционному проекту возлагаются задачи, исполнение которых находится на постоянном контроле. На сегодняшний день решается ряд системных вопросов.