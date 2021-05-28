200 шымкентцев откликнулись на призыв акции «Стань донором. Подари жизнь другому».

Большинство тех, кто пришел сдать кровь, делают это впервые.

«В преддверии 30-летия Независимости, наступающего 1 июня — Дня защиты детей, в пятницу, священный день, мы решили проявить подобную инициативу, привлечь молодежь к тому, чтобы они стали донорами. Потому что каждый человек, который сдает кровь, таким образом дарит другому человеку жизнь», — говорит Ерлан Айтбаев, руководитель Молодежного ресурсного центра Шымкента.

Приняли участие в акции и пенсионеры, они, кстати, здесь частые гости. Говорят, приятно осознавать, что спасаешь человеческие жизни. Доноры крови, как известно, единственный источник жизни для миллионов тяжелобольных, рожениц, пострадавших в авариях и катастрофах. И хотя дефицита крови и ее компонентов нет, пополнять банк крови приходится постоянно.

«Много кто сдает. Всю полученную кровь распределяем по больницам с тяжелобольными людьми. Во время акции работы становится больше, но от того и легче. Не будет дефицита крови», — говорит Амангельды Нурлыбаев, директор центра крови г.Шымкента.

Центр обеспечивает кровью и ее компонентами 43 медицинских учреждения. Кроме того, кровь отправляют и пациентам в Туркестанскую область. В день кровь и ее компоненты десятки человек, сегодня их стало больше. Акция продлится до конца следующей недели.