С плакатами и цветами тренеры и родные, встречают победителей республиканских Молодежных игр.

Спортсмены по настольному теннису вернулись из Караганды. Одолев сильнейшие команды страны, шымкентская команда стала первой.

«Спасибо нашим тренерам, родным, всем кто нас поддерживал. Мы стали чемпионами и невероятно этому рады», — говорит Таншолпан ШАПЕЙ, спортсменка по настольному теннису.

Из Караганды теннисисты привезли 2 золота, серебро и 4 бронзовые медали. 4 награды в копилку Шымкента положила 16-летняя Сарвиноз Миркадирова.

«У меня два золота, 1 серебро и 1 бронза. Ожидалось, то что займу первое место, я не сомневалась в себе, и хотя соперники были достойные, я оказалась лучше», — говорит Сарвиноз МИРКАДИРОВА, спортсменка по настольному теннису.

Молодежные игры проводятся раз в 4 года. В пятых — участвовало более 140 спортсменов из 14 областей Казахстана. Шымкент представляли 10 теннисистов. Борьба за медали развернулась нешуточная, хозяева поля бились за путевку в финал из последних сил.

«Это пятые Молодежные игры, предыдущие четыре выигрывала Карагандинская область. Судьба общекомандного первого места решалась в последний день, в последние матчи. Наши спортсмены вырвали победу. Заслуженно победили. Хочу поблагодарить президента федерации Аскара Заутбековича Турисбекова и начальника управления спорта за поддержку и помощь «, — говорит Ердаулет ОРАЗБАЕВ, старший тренер по настольному теннису г.Шымкента.

В общекомандном зачёте сборная Шымкента завоевала 1-место! На 2-ом — хозяева игр — спортсмены из Карагандинской области. Бронза досталась теннисистам из Западно-Казахстанской области.