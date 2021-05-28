Сегодня в ходе аэровизуального облета на вертолете Казавиаспас в Сайрам-Угамском ущелье найдены трое из семи пропавших.

Состояние удовлетворительное. Поиски остальных туристов продолжаются. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

В настоящее время психологами Центра медицины катастроф оказывается психологическая помощь родственникам пропавших.

В поисковых работах были задействованы спасатели, сотрудники полиции, конный патруль пограничной службы, работники национального парка и родственники пропавших, также 2 вертолета Казавиаспас.

Напомним, сообщение о пропаже 7 человек на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Толебийского района на пульт 112 поступило 25 мая 2021 года в 18 часов 30 минут. 21 мая туристы пешим порядке направились в ущелье «Сары-Айгыр» и должны были вернуться 24 мая.