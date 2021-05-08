7 мая 2021 года примерно в 20:40 часов по улице Байтерекова, возле кафе «Зумрат» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 3 машин.

Водитель автомобиля «Субару» не справился с управлением и врезался во впереди стоящий автомобиль марки «ВАЗ-2114». А тот в свою очередь столкнулся в припаркованный у края проезжей части автомобиль марки «Тойота Камри».

В результате ДТП 7 человек были отпущены домой после оказания медицинской помощи. Из них трое несовершеннолетние. В припаркованной машине никого не было. Погибших нет.

Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Назначены соответствующие экспертизы.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Республики Казахстан, — сообщили в Пресс-службе Департамента полиции города Шымкент.