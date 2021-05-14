На 13 мая в городе зарегистрировано 125 случаев заболевания (симптомные — 81, бессимптомные — 44). 41 человек госпитализирован в инфекционный стационар, 84 человека взяты на домашний карантин.

На сегодняшний день в специализированных инфекционных стационарах имеется 1 406 коек (городской инфекционный центр – 490, клиника «Атамекен» – 450, ЦГБО имени Орынбаева — 70 коек, лечебный центр №14 – 250, городской перинатальный центр – 30, реабилитационный центр №2 – 100, городская клиническая детская больница – 10, городской кардиологический центр Шымкент – 6), наполняемость коек составляет 45%, 761 койко-мест свободны.

В Шымкенте за последние сутки вакцинировано 3 444 человека (I компонент — 2 224, II компонент — 1 220). Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 157 098 человек. Из них 62 377 человек получили два компонента вакцины.

Если в стране прививки получат 80 процентов лиц, подлежащих вакцинации, то есть люди старше 18 лет, то это позволит снизить уровень распространения КВИ и вернуть нормальные условия жизни, — говорят специалисты. Поэтому для формирования коллективного иммунитета крайне важно привить вакцину.

Во всех поликлиниках города проводится вакцинация против коронавируса. Достаточно иметь при себе удостоверение личности. Бесплатно и добровольно.