Среди основных нарушений режима ограничений: функционирование объектов, деятельность которых запрещена в период карантина, несоблюдение режима ограничения, проведение массовых мероприятий.

С 1 января по 17 мая текущего года мониторинговые группы провели 85 118 рейдов, которыми были охвачены 530 887 объектов. По итогам проверок было выявлено 15170 объектов-нарушителей (2,8%).

Самыми частыми нарушителями стали предприниматели Восточно-Казахстанской (3746), Туркестанской (2344), Алматинской (984) областей, городов Алматы (2115), г. Шымкент (1666).

В ходе работы проведено 2 662 внеплановых проверок, выдано 2 438 предписаний, передано материалов в суд – 281, приостановлена деятельность 73 объектов.

8 613 объектам и 6 576 физическим лицам наложен административный штраф на общую сумму более 1,210 млрд. тенге.

Физические лица привлечены к ответственности в основном за несоблюдение масочного режима в общественных местах (в закрытых помещениях, транспорте).