15 мая в Толебийский РОП поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставили молодую женщину с телесными травмами.

Данный инцидент зарегистрировали в Толебийском РОП.

При проверке установлено, что между бывшими супругами, жителем Шымкента и жительницей Толебийского района произошла ссора, в ходе которой они нанесли друг другу телесные повреждения.

Женщина находится в больнице на лечении. В отношении мужчины сотрудниками МПС Толебийского РОП вынесено защитное предписание. Собранные материалы направят в административный суд.

Дополнительно назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение.

Расследование инцидента находится на особом контроле начальника Департамента полиции Туркестанской области.