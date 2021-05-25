Объем инвестиций, направленных на модернизацию основных фондов, по сравнению с прошлым годом составил 217,3%.

Из них 75,5% — внебюджетные инвестиции. По беззалоговым кредитам профинансировано 57 индивидуальных предпринимателей на сумму 228,5 млн тенге. По этому показателю район занимает 3 место в области. Кроме того, в рамках программы «экономика простых вещей» одобрено 23 проекта.

Вместе с тем, значительно увеличился и объем произведенной продукции в сфере промышленности. В районе функционируют 39 предприятий. Объем произведенной ими продукции с начала года составил 8 млрд. тенге. По этому показателю район также лидирует по области.

В этом году в рамках госпрограммы «индустриально-инновационного развития» реализуются 4 проекта на сумму 28,7 млрд тенге, планируется трудоустроить 500 человек.

К примеру, общая стоимость проекта нефтехимической переработки ТОО «Standard Petroleum & Co» мощностью 2 млн. тонн в год составляет 129,9 млрд тенге. Помимо этого, 2,3 млрд тенге составляет стоимость проекта нового высокотехнологичного керамического завода ТОО «Агро-В», тенге, а стоимость проекта по производству изделий из автоклавного газобетона ТОО «RZN» — 1,6 млрд. тенге. В тоже время, в 3 квартале ожидается запуск овощехранилища ТОО «Александровский сад», общая стоимость данного проекта 800 млн тенге.