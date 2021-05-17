Сотрудники полиции проверяют образовательные учреждения на предмет безопасности.

После трагедии в Казани, когда 19-летний парень беспрепятственно попал в школу и стал расстреливать школьников и учителей, казахстанские школы решили оснастить камерами видеонаблюдения и тревожными кнопками. К каждому учебному заведению приставят охранника.

«Объекты образования обязательно будут оснащены системами видеонаблюдения, средствами оповещения персонала и посетителей, тревожными кнопками, охранной сигнализацией, соответствующей инструкцией, она также будет включать в себя план для педагогического и адмсостава школы в случае террористической угрозы», — рассказал Мурат БАЙМУКАШЕВ, председатель комитета административной полиции МВД РК.

Заговорили правоохранители и о повышении возрастного ценза на приобретение оружия. Первыми предложение внесли Мажилисмены, они предложили продавать «огнестрел» казахстанцам старше 24 лет. Сейчас купить оружие граждане могут с 18 лет.

«Депутатами сегодня предлагается этот возраст увеличить до 24 лет, некоторыми нашими коллегами предлагается увеличить до 21 года. Конечно, этот вопрос специфичный и он относится к компетенции органов здравоохранения, поскольку должны изучаться психологические и физиологические свойства человека, возрастные возможности использования им оружия, но в принципе, можно посмотреть с учетом того, что с 21 года допускается приобретение алкогольных напитков. И в этой части можно тоже посмотреть по возрастному цензу на приобретение оружия. Это будет целесообразно», — говорит Мурат БАЙМУКАШЕВ, председатель комитета административной полиции МВД РК.

Озвучили на брифинге и пугающую статистику. За последнюю неделю в стране совершили больше 3-ёх тысяч преступлений, из них 10 убийств.