В Шымкенте 115 452 гарантированных социальных пакетов были предоставлены более 34 тысячам детей из многодетных или малообеспеченных семей.

Для этого в этом году из республиканского бюджета выделено 2,4 млрд тенге.

Данный вид помощи предоставляется малообеспеченным семьям, имеющим детей в возрасте от 1 до 6 лет. Вид продуктового набора определяется в зависимости от возраста ребенка непосредственно на момент обращения лица (семьи) с заявлением о назначении адресной социальной помощи и на период ее назначения.

Кроме того, набор товаров бытовой химии предоставляется один раз в квартал в период назначения адресной социальной помощи.

На сегодняшний день 24 311 детей из многодетных или малообеспеченных семей получили гигиенические средства. Социальные пакеты в Шымкенте можно получить в ТОО «Magnum Cash and Carry», «Gramad Retail», «Коктем» и ТД «Баян Сулу».