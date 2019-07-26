Председатель АДГС Анар Жаилганова сообщила об усилении соцпакета для служащих

Разработать комплекс мер по социальной поддержке госслужащих предлагается для повышения конкурентоспособности и привлекательности государственной службы для людей в условиях рыночной экономики.

Об этом сообщила председатель АДГС Анар Жаилганова на расширенном совещании Агентства.

«Опыт развитых стран показывает, что оптимальный пакет социальных льгот и гарантий повышает уровень привлекательности госслужбы для высококлассных специалистов», — сказала она.

А. Жаилганова поручила руководителям территориальных подразделений Агентства провести глубокий анализ уровня удовлетворенности госслужащих на местах и в месячный срок внести итоговые предложения с учетом специфики и потребностей регионов.

Разработка комплекса мер по социальной поддержке государственных служащих предусмотрена Планом действий по реализации предвыборной программы Президента Касым-Жомарта Токаева «Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс» и предложений, полученных в ходе общенациональной акции «Бірге».