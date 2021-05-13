В связи с резким потеплением в Шымкенте купальный сезон начинается раньше, чем в других регионах. Официально купальный сезон ещё не объявлен, но сегодня дети уже начали купаться.

Департамент по чрезвычайным ситуациям призывает соблюдать правила безопасности, разъясняя меры безопасности и подготовку к купальному сезону.

Безопасность является одним из самых важных факторов в жизни человека. В этой связи, данный департамент в рамках своей компетенции обеспечивает меры по недопущению гибели взрослых и детей на водоёмах региона.

В настоящее время на территории города Шымкент имеется 5 зон отдыха, где разрешено купаться. Это зона отдыха «Холодильник» на Тогысском водохранилище, зона отдыха «Рахат Бадам» на Бадамском водохранилище, исток реки Кошкар ата, озеро в Шымкентском государственном дендрологическом парке и «Жайлауколь» (Тулпар).

Владельцы указанных зон отдыха несут прямую ответственность за безопасность отдыхающих.

Департаментом по чрезвычайным ситуациям в настоящее время проводится совместная работа с местными исполнительными органами по вопросам безопасности на воде.

Кроме того, в рамках акции «Безопасное лето» сотрудниками департамента в городе через средства массовой информации публикуются статьи, организуются беседы, а также проводятся беседы с населением.