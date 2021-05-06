Решением суда приостановлена работа 13 объектов по части 3 статьи 462 КоАП.

На территории города работают 24 мобильные группы по мониторингу соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

С начала 2021 года в городе были оштрафованы объекты частного предпринимательства, физические лица, нарушившие требования карантина, приостановлена работа торговых объектов.

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкент, проведены проверки по 202 оперативным сообщениям, в результате на 188 объектов наложено штрафы на сумму 11 870 780 тенге, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

По результатам проверки дела 26 объектов направлены в административный суд, по 18 объектам принято решение суда. Решением суда приостановлена работа 13 объектов по части 3 статьи 462 КоАП. В частности, объекты, работа которых приостановлена:

1. Тойхана «Аль-Акрам», расположенная в здании №35 по улице Гагарина микрорайона Кызыл жар;

2. Большой зал отеля «KONO HOTEL», расположенный по проспекту Тауке хана, 304;

3. Ресторан «Наурыз 777 (Семь бочек)», расположенный по проспекту Тауке хана, 193;

4. Кафе «Чехов PUBB», расположенное по адресу: проспект Байдибек би, №85 «А»;

5. Лаунж бар «Туман», расположенный по адресу: улица Жанибекова, №1;

6. Компьютерный клуб «Plays», расположенный по адресу: Енбекшинский район, улица Адырбекова, дом №23/3;

7. Компьютерный клуб «Гейм-Тайм», расположенный по адресу: 17 микрорайон, дом №9, квартира 63;

8. Кафе «The-Дым», расположенное в здании №640 микрорайона Нурсат;

9. Ресто-бар «Бензин», расположенный в Енбекшинском районе;

10. Кафе «Әсем ана», расположенное в доме №61 по Тамерлановскому шоссе Абайского района;

11. Кафе «Омархан ата», расположенное в Абайском районе;

12. городская клиническая больница №1;

13. Кафе «The — Дым», расположенное в здании №640 микрорайона Нурсат.

Кроме того, решением суда на 3 объекта наложен штраф по части 3 статьи 462 КоАП на общую сумму 43 060 тенге. Это: караоке клуб «Shelby», кафе «Жеті Ата» и тойхана «Роял Роус». Производство 2 дел прекращено, 8 материалов находятся в производстве административного суда. По итогам мониторинга составлены протоколы на 1 596 ответственных лиц (физическое лицо — 1507, индивидуальный предприниматель — 45, юридическое лицо — 8, должностное лицо — 36), наложены штрафы на общую сумму 98 143 050 тенге.

Уважаемые жители города! Эти меры предусмотрены для безопасности вашего здоровья и ваших близких. Просим вас проявить понимание.