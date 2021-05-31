В Шымкенте 1 июня ко дню Международного Дня защиты детей, при поддержке Молодежного ресурсного центра, организована благотворительная акция «Балалық шақ — бақытты аспан астында».

Гостями мероприятия стали ребята из городского общественного объединения «Жігер».

В ходе благотворительного мероприятия, которое проводилось при содействии спонсоров, ребятам с помощью различных аниматоров устроили концерт, подарили праздничное настроение, а также вручили игрушки и подарки.

Стоит отметить, в общественном объединении «Жігер» воспитываются около 130 детей с ДЦП. Им социальные работники проводят занятия на дому и оказывают другие социальные, лечебно-реабилитационные услуги, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.