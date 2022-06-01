1 июня- День защиты детей. Предыстория

Сегодня практически во всем мире отмечают очень важную и нужную дату – День защиты детей.

Это не только веселый праздник и шумные мероприятия, это напоминание обществу о необходимости защищать каждого ребенка, дать возможность всем детям мира расти свободными, счастливыми и здоровыми.

С чего все началось?

День защиты детей — один из наиболее старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции в Женеве, посвященной вопросам благополучия детей.

По одной из версий, также в этот же год и день Генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование. Фестиваль лодок-драконов стал настолько масштабным, что его слава распространилась далеко за пределами Сан-Франциско. По счастливой случайности, этот день совпал и со временем проведения «детской» конференции в Женеве.

Считается, что истоки детского праздника берут с этих двух масштабных мероприятий.

Но столь широкую популярность детский праздник обрел лишь в 50-х годах. Тогда День защиты детей отметили сразу в 51 стране мира.

Интересные факты

На Сейшельских островах люди отмечают месяц защиты детей, а не день.

В некоторых странах планеты День защиты детей отмечается не 1 июня. Есть государства, где было принято решение праздник детей устраивать 20 ноября – в день утверждения Конвенции прав ребенка.

Момент появления на свет малыша в некоторых странах не считается его датой рождения. К примеру, в Корее обязательно к возрасту ребенка прибавляют те девять месяцев, которые он жил в утробе матери. В Индии возраст дитя определяется со дня его зачатия.