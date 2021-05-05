В ярмарке примут участие производители продовольственных товаров и крестьянские хозяйства Туркестанской области и города Шымкент.

7-8 мая 2021 года в целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в торгово-логистическом центре «Бірлік», расположенном вдоль трассы Шымкент – Ташкент, пройдет ЯРМАРКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ.

На ярмарке будет представлено 26 видов сельскохозяйственной продукции в общей сложности 162 тонны, в том числе 43 тонны мяса, 58 тонн овощей, 13 тонн картофеля, 20 тонн молока, 5 тысяч штук яиц и около 30 тонн другой продукции по ценам ниже рыночных на 10-15%.