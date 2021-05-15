В специализированном суде третьего мегаполиса вынесли приговор по громкому делу о кровавой разборке в ресторане Шымкента, которая произошла вечером 10 августа 2020 года, передает Otyrar.kz

Суд признал обвиняемого Таукеева виновным по нескольким статьям и назначил наказание в виде лишения свободы со сроком на пять лет.

Второй обвиняемый Арынов получил 16 лет лишения свободы, его осудили также по нескольким статьям УК РК.

Еще один обвиняемый Абдраманов осужден на 17 лет лишения свободы. Его признали виновным по статье 287 части 4, по статье 99 части 2.

Последний обвиняемый Асадов также признан виновным и получил наказание лишения свободы со сроком на 2 года и шесть месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в одном из кафе Шымкента в результате стрельбы огнестрельные пулевые ранения получили двое. В результате один из них скончался на месте, второй — был ранен.