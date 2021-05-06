В Шымкенте за 10 суток выявлено около 500 нарушений правил благоустройства.

Сотрудники полиции продолжают рейдовое мероприятие “Чистый город”. Стражи порядка выявляют жителей, которые негативно повлияли на архитектурный облик города и выбросили строительный мусор на улице.

Рейд стартовал 26 апреля 2021 года по поручению начальника Департамента полиции города Шымкент Е. Жумаханбетова. Так, в ходе рейда 5 мая участковыми инспекторами Енбекшинского РУП ДП города Шымкент было установлено, что житель микрорайона 17 оставил во дворе строительный мусор. За нарушение правил благоустройства местный житель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 505 КоАП РК.